На Харьковском направлении продолжаются бои. Наши воины проводят смену позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (Россия) – Волчанск. В Генштабе отмечают, что ситуация контролируемая.

Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы,
– говорится в сообщении.

Боевые действия на этом направлении продолжаются. Продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Потери врага на 14 мая 2024 года

Только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.

Потери россиян на 14 мая:

  • личного состава – ориентировочно 485 430 (+1400) человек;
  • танков – 7496 (+11);
  • боевых бронированных машин – 4460 (+43);
  • артиллерийских систем – 12515 (+28);
  • РСЗВ – 1070 (+0);
  • средств ПВО – 798 (+1);
  • самолетов – 351 (+1);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49);
  • крылатых ракет – 2197 (+0);
  • кораблей /катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16907 (+29);
  • специальной техники – 2054 (+6).