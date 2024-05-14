На Харьковском направлении продолжаются бои. Наши воины проводят смену позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.
Смотрите также Оккупанты ударили по Харькову: кадры последствий вражеской атаки
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (Россия) – Волчанск. В Генштабе отмечают, что ситуация контролируемая.
Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы,
– говорится в сообщении.
Боевые действия на этом направлении продолжаются. Продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Потери врага на 14 мая 2024 года
Только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.
Потери россиян на 14 мая:
- личного состава – ориентировочно 485 430 (+1400) человек;
- танков – 7496 (+11);
- боевых бронированных машин – 4460 (+43);
- артиллерийских систем – 12515 (+28);
- РСЗВ – 1070 (+0);
- средств ПВО – 798 (+1);
- самолетов – 351 (+1);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49);
- крылатых ракет – 2197 (+0);
- кораблей /катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16907 (+29);
- специальной техники – 2054 (+6).