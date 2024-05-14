Там распространили фотографии утром 14 мая в своем телеграмм-канале.

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Оккупанты ударили из авиации по Харькову

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что согласно данным следствия, 14 мая около 6:20 войска России нанесли удары из авиации по Харькову.

Под атакой оккупантов оказался Киевский район города. Там добавили, что повреждены по меньшей мере 5 гаражей, учебное заведение. В соседних многоэтажках выбиты окна.

Известно, что в результате очередных российских ударов по Харькову пострадали 4 мирных жителя.

В прокуратуре отметили, что за медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились четыре человека, среди них трое женщин в возрасте 38, 58, 66 лет и 52-летний мужчина.

По предварительным данным, враг ударил двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 сантиметров),

– рассказали в прокуратуре.

Известно, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войн. "Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – добавили там.

Также в прокуратуре добавили фото, которые демонстрируют последствия атаки врага по городу.

Последствия российской атаки по Харькову / Фото Харьковская областная прокуратура

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