Известно о двух пострадавших в результате российского обстрела. Оккупанты ударили по густонаселенному району.

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Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу. В результате российской атаки есть разрушения и пострадавшие.

В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте,

– сообщил Синегубов.

Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории. Сейчас уточняется информация о повреждениях.

Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что по городу ударили двумя КАБами, в частности, первый удар разрушил три гаража, и еще несколько повредил.

Второй удар уже пришелся по открытой местности. Терехов отмечает, что оба удара были нанесены по густонаселенном районе.

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