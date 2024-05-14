Известно о двух пострадавших в результате российского обстрела. Оккупанты ударили по густонаселенному району.
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Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу. В результате российской атаки есть разрушения и пострадавшие.
В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте,
– сообщил Синегубов.
Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории. Сейчас уточняется информация о повреждениях.
Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что по городу ударили двумя КАБами, в частности, первый удар разрушил три гаража, и еще несколько повредил.
Второй удар уже пришелся по открытой местности. Терехов отмечает, что оба удара были нанесены по густонаселенном районе.
Россия выпускала по Украине "Шахеды": что известно
- В ночь с 13 на 14 мая российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Всего было выпущено 18 БпЛА.
- В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов". Боевая работа проводилась в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Хмельницкой областей.
- Также есть информация, что россияне выпустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Впрочем, о последствиях ее применения не сообщается.