Там поширили світлини зранку 14 травня у своєму телеграм-каналі.
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Окупанти вдарили з авіації по Харкову
В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що відповідно до даних слідства, 14 травня близько 6:20 війська Росії завдали удари з авіації по Харкову.
Під атакою окупантів опинився Київський район міста. Там додали, що пошкоджено щонайменше 5 гаражів, навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна.
Відомо, що внаслідок чергових російських ударів по Харкову постраждали 4 мирні жителі.
В прокуратурі зазначили, що за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік.
За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 сантиметрів),
– розповіли в прокуратурі.
Відомо, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війн. "Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – додали там.
Також в прокуратурі додали фото, які демонструють наслідки атаки ворога по місту.
Наслідки російської атаки по Харкову / Фото Харківська обласна прокуратура
Окупанти випускали по Україні "Шахеди": скільки ворожих цілей знищено
- У ніч на 14 травня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Загалом було випущено 18 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з мису Чауда.
- У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів". Бойова робота проводилася у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей.
- Крім цього, там зазначили, що ворог випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.