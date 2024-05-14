На Харківському напрямку тривають бої. Наші воїни проводять зміну позицій у районі населеного пункту Лук'янці.
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Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (Росія) – Вовчанськ. У Генштабі зазначають, що ситуація контрольована.
Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці,
– мовиться в повідомленні.
Бойові дії на цьому напрямку тривають. Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
Втрати ворога на 14 травня 2024 року
Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 1400 одиниць особового складу.
Втрати росіян на 14 травня:
- особового складу – орієнтовно 485 430 (+1400) осіб;
- танків – 7496 (+11);
- бойових броньованих машин – 4460 (+43);
- артилерійських систем – 12515 (+28);
- РСЗВ – 1070 (+0);
- засоби ППО – 798 (+1);
- літаків – 351 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49);
- крилаті ракети – 2197 (+0);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29);
- спеціальна техніка – 2054 (+6).