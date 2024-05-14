Адже наші військові розповідали, що Росія кидає на штурми живу силу без бронетехніки та солдатів "під градусом". Тож тільки за останню добу вороги втратили на фронті 1400 одиниць особового складу.

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Які втрати ворога на війні в Україні

особового складу – орієнтовно 485 430 (+1400) осіб;

танків – 7496 (+11);

бойових броньованих машин – 4460 (+43);

артилерійських систем – 12515 (+28);

РСЗВ – 1070 (+0);

засоби ППО – 798 (+1);

літаків – 351 (+1);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49);

крилаті ракети – 2197 (+0);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29);

спеціальна техніка – 2054 (+6).



Втрати ворога 14 травня 2024 року

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