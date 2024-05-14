Адже наші військові розповідали, що Росія кидає на штурми живу силу без бронетехніки та солдатів "під градусом". Тож тільки за останню добу вороги втратили на фронті 1400 одиниць особового складу.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- особового складу – орієнтовно 485 430 (+1400) осіб;
- танків – 7496 (+11);
- бойових броньованих машин – 4460 (+43);
- артилерійських систем – 12515 (+28);
- РСЗВ – 1070 (+0);
- засоби ППО – 798 (+1);
- літаків – 351 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49);
- крилаті ракети – 2197 (+0);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29);
- спеціальна техніка – 2054 (+6).
Втрати ворога 14 травня 2024 року
ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу
- Підрозділи Сил оборони збили російський Су-25 у Донецькій області. Його орієнтовна ціна 11 мільйонів доларів.
- Також українські військові вранці 13 травня обстріляли військову частину на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Криму. Збройні Сили України влучили в "таємну" військову базу ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії. Відомо про загибель командира військової частини №85683 Олександра Кулакова.
- У цей же день наші бійці розбили колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися прорватися на Харківщину. Відео від Третьої окремої штурмової бригади дивіться за посиланням.