Ведь наши военные рассказывали, что Россия бросает на штурмы живую силу без бронетехники и солдат "под градусом". Поэтому только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.

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Какие потери врага на войне в Украине

личного состава – ориентировочно 485 430 (+1400) человек;

танков – 7496 (+11);

боевых бронированных машин – 4460 (+43);

артиллерийских систем – 12515 (+28);

РСЗВ – 1070 (+0);

средств ПВО – 798 (+1);

самолетов – 351 (+1);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49);

крылатых ракет – 2197 (+0);

кораблей /катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 16907 (+29);

специальной техники – 2054 (+6).



Потери врага 14 мая 2024 года

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