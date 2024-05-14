Ведь наши военные рассказывали, что Россия бросает на штурмы живую силу без бронетехники и солдат "под градусом". Поэтому только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.
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Какие потери врага на войне в Украине
- личного состава – ориентировочно 485 430 (+1400) человек;
- танков – 7496 (+11);
- боевых бронированных машин – 4460 (+43);
- артиллерийских систем – 12515 (+28);
- РСЗВ – 1070 (+0);
- средств ПВО – 798 (+1);
- самолетов – 351 (+1);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49);
- крылатых ракет – 2197 (+0);
- кораблей /катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16907 (+29);
- специальной техники – 2054 (+6).
Потери врага 14 мая 2024 года
ВСУ мощно отработали по врагу
- Подразделения Сил обороны сбили российский Су-25 в Донецкой области. Его ориентировочная цена 11 миллионов долларов.
- Также украинские военные утром 13 мая обстреляли воинскую часть на горе Ай-Петри во временно оккупированном Крыму. Вооруженные Силы Украины попали в "тайную" военную базу ПВО 3-го радиотехнического полка вооруженных сил России. Известно о гибели командира воинской части №85683 Александра Кулакова.
- В этот же день наши бойцы разбили колонну техники и пехоту оккупантов, которые пытались прорваться на Харьковщину. Видео от Третьей отдельной штурмовой бригады смотрите по ссылке.