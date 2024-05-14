Ведь наши военные рассказывали, что Россия бросает на штурмы живую силу без бронетехники и солдат "под градусом". Поэтому только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.

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Какие потери врага на войне в Украине

  • личного состава – ориентировочно 485 430 (+1400) человек;
  • танков – 7496 (+11);
  • боевых бронированных машин – 4460 (+43);
  • артиллерийских систем – 12515 (+28);
  • РСЗВ – 1070 (+0);
  • средств ПВО – 798 (+1);
  • самолетов – 351 (+1);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49);
  • крылатых ракет – 2197 (+0);
  • кораблей /катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16907 (+29);
  • специальной техники – 2054 (+6).

Потери врага 14 мая 2024 года
Потери врага 14 мая 2024 года

ВСУ мощно отработали по врагу

  • Подразделения Сил обороны сбили российский Су-25 в Донецкой области. Его ориентировочная цена 11 миллионов долларов.
  • Также украинские военные утром 13 мая обстреляли воинскую часть на горе Ай-Петри во временно оккупированном Крыму. Вооруженные Силы Украины попали в "тайную" военную базу ПВО 3-го радиотехнического полка вооруженных сил России. Известно о гибели командира воинской части №85683 Александра Кулакова.
  • В этот же день наши бойцы разбили колонну техники и пехоту оккупантов, которые пытались прорваться на Харьковщину. Видео от Третьей отдельной штурмовой бригады смотрите по ссылке.