Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал 24 Каналу, что за последние дни мая удалось взять в плен россиян, но кто они и сколько их, остается тайной. Однако это позволяет ВСУ узнавать, что происходит внутри оккупационных отрядов.

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Работают волнами и увеличивают выбросы с дронов

Количество российской артиллерии, которая постоянно работает, немного уменьшилось по сравнению с началом наступления. Зато увеличилось большое количество выбросов с дронов.

За сутки на позиции наших подразделений было сброшено более 120 выбросов. Понятно, что не всегда удачно, но это все же точное оружие, которое видит, куда летит,

– отметил Цехоцкий.

Кроме запусков дронов, россияне пытаются малыми группами до 6 человек продвинуться к определенной точке, заданной командирами, и закрепиться там. Несмотря на то, уничтожили их или нет, через определенный промежуток времени следующая группа идет в том же направлении, работая волнами-накатами.

Их командиры рассказывают, что предыдущая группа уже успешно закрепилась на точке. Поэтому другая группа идет, и когда доходит до точки, обозначенной их командиром, то видит реальную картинку, которая одновременно меняет их настроение.

Основная задача – по возможности взять (россиян – 24 Канал) в плен, чтобы обменивать на наших ребят. Но во многих случаях оккупанты идут на штурмы в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием. Здесь без вариантов – остается только уничтожать,

– подчеркнул офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка.

Потери оккупантов по состоянию на 9 мая