Только в течение этих суток противник потерял 1300 оккупантов. Каковы потери российской армии по состоянию на сегодня, 9 мая, в сакральную для россиян дату, рассказал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял уже 478 730 воинов.

Потери России по состоянию на сегодня

личного состава – около 478730 (+1300) человек

танков – 7429 (+11)

боевых бронированных машин – 14281 (+35)

артиллерийских систем – 12340 (+23)

РСЗВ – 1058 (+1)

средства ПВО - 793 (+1)

самолетов – 349 (+0)

вертолетов – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)

крылатые ракеты – 2192 (+41)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)

специальная техника – 2027 (+8)

Потери врага по состоянию на 9 мая 2024 года / Инфографика Генштаба

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