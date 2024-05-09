Лише упродовж цієї доби противник втратив 1300 окупантів. Якими є втрати російської армії станом на сьогодні, 9 травня, у сакральну для росіян дату, розповів Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні ворог втратив уже 478 730 вояк.

Втрати Росії станом на сьогодні

особового складу – близько 478730 (+1300) осіб

танків – 7429 (+11)

бойових броньованих машин – 14281 (+35)

артилерійських систем – 12340 (+23)

РСЗВ – 1058 (+1)

засоби ППО – 793 (+1)

літаків – 349 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)

крилаті ракети ‒ 2192 (+41)

кораблі /катери ‒ 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)

спеціальна техніка – 2027 (+8)

Втрати ворога станом на 9 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу

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