Про це стало відомо з вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ. Літак Су-25 може уражати наземні та надводні цілі, повітряні маловисотні повільні цілі. До останніх належать гелікоптери та транспортні літаки.

Для чого використовують Су-25

Зазвичай штурмовик Су-25, який вдалося збити українським захисникам, виконує бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет. На літак можна встановити 32 види озброєнь.

Су-25 може бути оснащений авіагарматами, авіабомбами різного калібру та призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".

Варто зазначити, що українські воїни не вперше збивають такий літак. Всього два дні тому, 11 травня, українські військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка також знищили у Донецькій області російський Су-25.