Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами. Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.

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Військові збили російський Ка-52 "Алігатор"

Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади близько 12:04 повідомили, що в окупантів чергові втрати в авіації на фронті.

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого – 16 мільйонів доларів США,

– написали військові.



У росіян мінус Ка-52 "Алігатор" / Фото з телеграм-каналу 47 ОМБр

У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.