Вражеский Ка-52 был уничтожен на Востоке нашего государства, где сейчас продолжаются активные штурмы позиций ВСУ оккупантами. Этот вертолет является одним из самых дорогих в арсенале оккупантов.

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Военные сбили российский Ка-52 "Аллигатор"

Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады около 12:04 сообщили, что у оккупантов очередные потери в авиации на фронте.

Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого – 16 миллионов долларов США,

– написали военные.



У россиян минус Ка-52 "Аллигатор" / Фото из телеграм-канала 47 ОМБр

В 47 ОМБр поблагодарили бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу по вражескому вертолету. Военные отметили, что работают дальше, чтобы победить врага на фронте.