Это уже второй штурмовик врага на счету 110 бригады только за этот месяц. Несмотря на его большую маневренность, ВСУ уже удалось сделать из него металлолом. За сбитие предыдущего Су-25 Владимир Зеленский благодарил бойцов 4 мая.

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Сбитие еще одного Су-25

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Авдеевском направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной Су-25,

– написали в ВСУ.

Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что им нечего летать в украинском небе – именно поэтому они будут падать и дальше. Защитники добавили, что империя должна распасться.

ВСУ ликвидировали российский Су-25 в Донецкой области / фото 110 бригады

Уничтожение российских Су-25