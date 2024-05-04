По словам президента, самолет сбила 110 отдельная механизированная бригада. Су-25 – это штурмовой самолет, 24 Канал расскажет о нем подробнее.

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Что известно о самолетах Су-25

Его используют в войне обе стороны – и Россия, и Украина. Оно и не удивительно, ведь Су разработали еще при Советском Союзе в опытно-конструкторском бюро Сухого. Первый полет состоялся в 1975 году, на вооружение самолет взяли в 1981-м. С тех пор он выполняет боевые задачи.

Что интересно, первый этап испытаний машины проводили в боевых условиях в Афганистане. В 1980-м Су-25 провел 100 испытательных вылетов, из них 44 реальных боевых. И показал высокие боевые качества.

По классификации НАТО, Су-25 имеет название Frogfoot. Неформально же авиаторы называют его Грачом. Штурмовик используют для поддержки боевых действий днем, а также ночью – если видно цель. Он может поражать наземные и надводные цели, воздушные маловысотные медленные цели. К последним относятся вертолеты и транспортные самолеты.

Основные характеристики Су-25

На самолет можно установить 32 вида вооружений. Среди них – авиапушки, авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты "воздух – земля", управляемые ракеты "воздух – воздух".

Благодаря встроенной двуствольной авиапушке в 30 миллиметров можно поражать бронетехнику, живую силу, воздушные цели на средних и близких дистанциях.

Штурмовик маневренный и умеет быстро менять направление движения, избегать вражеских ракет и проводить высокоточные удары. Свою живучесть Су-25 прокачал во время многочисленных модернизаций.

Самолет оснащен разнообразными системами защиты, которые позволяют ему выживать в боевых условиях. Это электронная система контрминирования, система инфракрасной защиты, бронирование кабины пилота и система активной и пассивной обработки информации.

Су-25 может быть использован для проведения разведки, поддержки боевых действий, уничтожения вражеских танков и техники.

История продолжается

Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, его используют более 30 стран. За время эксплуатации он успел повоевать в Афганистане и Ираке, в Абхазии, в карабахских войнах, в Чечне, в гражданской войне в Сирии. Украина впервые использовала Су-25 в бою 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.