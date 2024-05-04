За словами президента, літак збила 110 окрема механізована бригада. Су-25 – це штурмовий літак, 24 Канал розкаже про нього детальніше.

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Що відомо про літаки Су-25

Його використовують у війні обидві сторони – і Росія, і Україна. Воно й не дивно, адже Су розробили ще за Радянського Союзу в дослідно-конструкторському бюро Сухого. Перший політ відбувся у 1975 році, на озброєння літак узяли у 1981-му. Відтоді він виконує бойові завдання.

Що цікаво, перший етап випробувань машини проводили в бойових умовах в Афганістані. У 1980-му Су-25 провів 100 випробувальних вильотів, з них 44 реальні бойові. І показав високі бойові якості.

За класифікацією НАТО, Су-25 має назву Frogfoot. Неформально ж авіатори називають його Граком. Штурмовик використовують для підтримки бойових дій удень, а також уночі – якщо видно ціль. Він може уражати наземні та надводні цілі, повітряні маловисотні повільні цілі. До останніх належать гелікоптери і транспортні літаки.

Основні характеристики Су-25

На літак можна встановити 32 види озброєнь. Серед них – авіагармати, авіабомби, керовані та некеровані ракети "повітря – земля", керовані ракети "повітря – повітря".

Завдяки вбудованій двоствольній авіагарматі у 30 міліметрів можна вражати бронетехніку, живу силу, повітряні цілі на середніх і близьких дистанціях.

Штурмовик маневрений і вміє швидко змінювати напрямок руху, уникати ворожих ракет та проводити високоточні удари. Свою живучість Су-25 прокачав під час численних модернізацій.

Літак оснащений різноманітними системами захисту, які дозволяють йому виживати в бойових умовах. Це електронна система контрмінування, система інфрачервоного захисту, бронювання кабіни пілота та система активної і пасивної обробки інформації.

Су-25 може бути використаний для проведення розвідки, підтримки бойових дій, знищення ворожих танків та техніки.

Історія триває

Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, його використовують понад 30 країн. За час експлуатації він устиг повоювати в Афганістані та Іраці, в Абхазії, у карабаських війнах, у Чечні, в громадянській війні в Сирії. Україна вперше використала Су-25 у бою 2015 року під час боїв за Донецький аеропорт.