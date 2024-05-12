Про це повідомили агенти військового руху. Також зауважили, що найманці не були готові до такої війни.
До речі В одному з російських підрозділів відмовились атакувати Харківщину, – "Атеш"
"Росіяни посилають у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться"
Агенти руху Атеш зі штабів 44 АК розповіли, що Росія залучає Африканський корпус у наступі на Харківську область.
Вони вже зазнають величезних втрат. Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться зі штурмів,
– зауважили в Атеш.
Також додали, що всю підготовку цього корпусу можна було побачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець.
До речі, також є дані, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.
Росіяни вербують і залучають найманців з бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною,
– наголосили в русі.
Ворог масово залучає до бойових дій строковиків
- Напередодні в Атеш також повідомили, що окупанти масово залучають солдатів термінової служби з Білгородської області до бойових дій. Усе, аби створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.
- Окрім участі у наступальних операціях, строковиків також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.
- "Таке використання пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних і технічних ролях на передовій", – зазначили в русі.