Про це повідомили агенти військового руху. Також зауважили, що найманці не були готові до такої війни.

До речі В одному з російських підрозділів відмовились атакувати Харківщину, – "Атеш"

"Росіяни посилають у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться"

Агенти руху Атеш зі штабів 44 АК розповіли, що Росія залучає Африканський корпус у наступі на Харківську область.

Вони вже зазнають величезних втрат. Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться зі штурмів,

– зауважили в Атеш.

Також додали, що всю підготовку цього корпусу можна було побачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець.

До речі, також є дані, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

Росіяни вербують і залучають найманців з бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною,

– наголосили в русі.

Зверніть увагу! Надіслати інформацію Атеш можна сюди: @ruslan_atesh_ua.

Ворог масово залучає до бойових дій строковиків