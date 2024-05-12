Об этом сообщили агенты военного движения. Также отметили, что наемники не были готовы к такой войне.

Кстати В одном из российских подразделений отказались атаковать Харьковскую область, – "Атеш"

"Россияне посылают в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся"

Агенты движения Атеш из штабов 44 АК рассказали, что Россия привлекает Африканский корпус в наступлении на Харьковскую область.

Они уже несут огромные потери. Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов,

– отметили в Атеш.

Также добавили, что всю подготовку этого корпуса можно было увидеть на параде, где 20 человек выполнили традиционный военный танец.

Кстати, также есть данные, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

Россияне вербуют и привлекают наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, стоит ли взаимодействовать с такой страной,

– отметили в движении.

Обратите внимание! Отправить информацию Атеш можно сюда: @ruslan_atesh_ua.

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