Об этом сообщило военное движение Атеш. Также рассекретило, почему оккупанты привлекают срочников.

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Почему оккупанты массово привлекают срочников

Вооруженные силы России массово привлекают солдат срочной службы из Белгородской области в боевых действиях, чтобы создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

В Атеш отметили, что срочники были замечены во время захвата населенного пункта Борисовка, где они оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.

Кроме участия в наступательных операциях, срочники также часто используются для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций. Такое использование объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой,

– подчеркнули в движении.

Обратите внимание! В Атеш заявили, что гарантируют жизнь каждому российскому срочнику. Свяжитесь с координатором для организации коммуникации @ruslan_atesh_ua.

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