Еще перед началом российского контрнаступления пропагандисты прекрасно знали ложь, которую будут пытаться скормить украинцам. Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков рассказал в эфире телемарафона, что это стандартная практика боевых действий, передает 24 Канал.

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Враг хочет сломать наш дух

Так, эксперт обратил внимание, что со вчерашнего дня сеть российских военкоров и других прокремлевских медиаканалов распространяет ИПСО. Вражеские СМИ рассказывают, что, мол, оккупационная армия успешно продвигается вперед, занимает какие-то населенные пункты, захватывает много пленных и вот-вот возьмет Харьков в клещи.

Жуков объясняет, что такими сообщениями противник намеренно пытается вызвать панику и деморализовать гражданское население и наших защитников.

Ранее военные, комментируя события на Харьковщине, заявляли, что противник проводит так называемые демонстрационные действия вдоль госграницы, чтобы усилить давление на защитников. Главная цель противника – отвлечь наши силы с главных направлений.

Также враг прибегает к террористическим ударам по гражданскому пограничнику. Он делает это для запугивания мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе.

Наступление на Харьковщине: что известно