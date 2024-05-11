Еще перед началом российского контрнаступления пропагандисты прекрасно знали ложь, которую будут пытаться скормить украинцам. Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков рассказал в эфире телемарафона, что это стандартная практика боевых действий, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия мощно бомбит Волчанск и окрестности: Синегубов показал видео жутких разрушений
Враг хочет сломать наш дух
Так, эксперт обратил внимание, что со вчерашнего дня сеть российских военкоров и других прокремлевских медиаканалов распространяет ИПСО. Вражеские СМИ рассказывают, что, мол, оккупационная армия успешно продвигается вперед, занимает какие-то населенные пункты, захватывает много пленных и вот-вот возьмет Харьков в клещи.
Жуков объясняет, что такими сообщениями противник намеренно пытается вызвать панику и деморализовать гражданское население и наших защитников.
Ранее военные, комментируя события на Харьковщине, заявляли, что противник проводит так называемые демонстрационные действия вдоль госграницы, чтобы усилить давление на защитников. Главная цель противника – отвлечь наши силы с главных направлений.
Также враг прибегает к террористическим ударам по гражданскому пограничнику. Он делает это для запугивания мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе.
Наступление на Харьковщине: что известно
- 10 мая утром россияне прорвали границу на севере Харьковщины. В приграничье начались жестокие бои.
- Из северных районов началась массовая эвакуация гражданского населения. Особенно от российских авиаударов страдает Волчанская громада. Председатель Харьковской ОВА призывает не поддаваться панике. По его словам, пока нет никакой необходимости в объявлении эвакуации для самого Харькова.
- Президент Зеленский сообщил, что по состоянию на 11 мая, наши оборонительные операции продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.
- На фоне усиления российского наступления США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
- Великобритания тоже передает Украине крупнейший в истории военный пакет. Туда войдут более 1600 ракет и 4 миллиона снарядов.