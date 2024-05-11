Ще перед початком російського контрнаступу пропагандисти чудово знали брехню, яку намагатимуться згодувати українцям. Аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков розповів в ефірі телемарафону, що це стандартна практика бойових дій, передає 24 Канал.

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Ворог хоче зламати наш дух

Так, експерт звернув увагу, що відучора мережа російських воєнкорів та інших прокремлівських медіаканалів поширює ІПСО. Ворожі ЗМІ розповідають, що, мовляв, окупаційна армія успішно просувається уперед, займає якісь населені пункти, захоплює багато полонених і ось-ось візьме Харків у кліщі.

Жуков пояснює, що такими повідомленнями противник навмисно намагається викликати паніку та деморалізувати цивільне населення та наших оборонців.

Раніше військові, коментуючи події на Харківщині, заявляли, що противник проводить так звані демонстраційні дії вздовж держкордону, аби посилити тиск на захисників. Головна мета противника – відволікти наші сили з головних напрямків.

Також ворог вдається до терористичних ударів по цивільному прикордонню. Він робить це задля залякування мирних людей та дестабілізації обстановки в регіоні.

Наступ на Харківщині: що відомо