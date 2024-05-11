Президент розповів про населені пункти, де наразі тримають важку оборону Збройні Сили. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію, - вказав президент.