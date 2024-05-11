Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони. Ситуація у Харківській області напружена, проте стабільна – тривають позиційні бої.
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"Шторм-Z" у Харківській області
У бойових діях в районі населених пунктів Стрілеча – Пильна на стороні противника беруть участь військовослужбовці загону "Шторм-Z" зі складу 41 мотострілкового полку.
Саме ці окупанти у березні 2024 року брали участь від відбитті атак підрозділу РДК на село Козинка, що у Бєлгородській області.
Де розташовані села Стрілеча та Пильна: дивіться на карті
Ситуація у Харківській області
- Наразі бойові дії ведуться у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі Харківської області. Ворог застосовує різні тактики. Наприклад, на Вовчанському напрямку ворог залучав танки, а близько до Липців – атакував піхотою. Водночас це точно не можна назвати ДРГ. Проте ЗСУ знищують ворога в обох випадках.
- Олег Синєгубов наголошував, що нинішню ситуацію не можна порівняти з 24 лютого 2022 року. Ворог не має достатньо сил для здійснення просувань, адже Харківська область більш підготовлена. Збройні Сили використовують за прямим призначенням фортифікаційні споруди, які весь час будували у регіоні.
- За даними партизанського руху "Атеш", один із російських підрозділів навідріз відмовився йти на штурм на Харківщині. Річ у тім, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також добре обізнані, наскільки якісні укріплення на російсько-українському кордоні.
- Окрім цього, російська армія зазнає великих втрат, що доводять опубліковані у мережі кадри з прикордоння. На фото щонайменше 3 спалені одиниці техніки лише біля одного села. А окрім цього там чітко видно демілітаризованих російських "освободітєлєй".