Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони. Ситуація у Харківській області напружена, проте стабільна – тривають позиційні бої.

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"Шторм-Z" у Харківській області

У бойових діях в районі населених пунктів Стрілеча – Пильна на стороні противника беруть участь військовослужбовці загону "Шторм-Z" зі складу 41 мотострілкового полку.

Саме ці окупанти у березні 2024 року брали участь від відбитті атак підрозділу РДК на село Козинка, що у Бєлгородській області.

Важливо! Вищезазначені населені пункти перебувають у "сірій зоні". Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, говорити про присутність там російських військ недоречно. Окупанти можуть заїжджати на українську територією бронетехнікою, проте там же ворога знищують ЗСУ. Жодних втрат територій станом на зараз недопущено.

Де розташовані села Стрілеча та Пильна: дивіться на карті

Ситуація у Харківській області