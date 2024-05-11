Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що "сіра зона", на території якої ведуть бої, відучора не збільшилася. Ворог перебуває в прикордонних територіях. Детальніше про ситуацію в місті та області 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Важливо Основні сили ворог ще не залучав, – у Третій штурмовій прокоментували наступ на Харківщину

Оперативна ситуація

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу розповів, що наразі активні бойові дії ведуться у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі області.

Ворог перебуває і знищується там. Були випадки, по одному з населених пунктів заходило 20 людей, по іншому – 30, ще по іншому використовували броньовану техніку, а десь не використовували,

– зазначив Синєгубов.

На Вовчанському напрямку ворог залучав танки, якими намагався заїхати на нашу територію – частина була знищена, частина відійшла. Трохи лівіше близько до Липців російська армія намагалася просунутися піхотою.

Ворог використовує різну тактику. Не можна сказати, що це ДРГ. Це малі бойові групи, якими росіяни намагаються промацати наші позиції. Фактично противник веде розвідку боєм, аналізує ситуацію, і або підтягує техніку, або відступає,

– мовив очільник Харківської ОВА.

Наші воїни на всіх напрямках роблять все можливе, щоб протидіяти та унеможливити подальше просування ворога.

Яка реакція харків'ян

Росіяни не захопили нових територій на півночі Харківщини. Оборонці й фортифікаційні споруди працюють над тим, щоб територія "сірої зони" не збільшилася.

Зараз російські пропагандисти намагаються поширити в інформаційному просторі різні чутки та фейки, але насамперед дослухайтеся до офіційних повідомлень. Це дуже важливо для нашого спокою, бо й без цього вистачає нервових моментів,

– наголосила кореспондентка з Харкова.

За її словами, вчора у місті було дуже тривожно, люди переживали. Проте з Харкова не оголошена евакуація, як дехто пише. Загалом ситуація у місті спокійна.

Зараз я в центрі міста. Він по-суботньому спокійний та тихий, а от спальні райони повні людей. Масового від'їзду немає,

– додала Черненко.

Проте деякі родини, які протягом вчорашнього дня чули звуки обстрілів у північній частині Харкова, відреагували – хтось зібрався та виїхав або глибше в місто, або в область, чи за її межі.

За минулу добу та за сьогоднішній день на Харківщині під ударами росіян було 30 населених пунктів, з них 11 потрапили під масовані авіаудари, зокрема КАБами, комбіновані атаки різного типу озброєння.

Яка зараз ситуація на півночі Харківщини