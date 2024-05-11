Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що відбувається у Харківській області. За його словами, події – абсолютно прогнозовані для української армії.
Дивіться також Як Росія використовує систему ГЛОНАСС у війні проти України та яку роль відіграє Китай
Наші сили готувались
Він наголосив, що поки що нічого критичного не відбулось. Військовий зазначив, що ворог почав рух. про який наші сили знали, тож встигли підготуватись.
Головне, що потрібно розуміти - поки це більше схоже на промацування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не залучав,
– пояснив Жорін.
Ситуація на фронті
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Слобожанському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області. На Куп'янському напрямку відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Бахмутському напрямку відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку вдалося відбити 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.