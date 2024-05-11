Наразі на півночі Харківської області тривають позиційні бої між нашими захисниками і російськими загарбниками. Про це в етері телемарафону розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається на півночі Харківської області

Скорик зазначив, що в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка, ідуть позиційні бої. Депутат висловив думку, що наші Збройні Сили вже сьогодні можуть закінчити зачистку цієї території від ворога.

Наскільки б там пафосно не розповідали росіяни, що вони просуваються вглиб нашої території, але їхній запал пропав. До речі, треба зробити аналогію, що росіяни йдуть в наступ зазвичай після якихось свят, як це було і 24 лютого, і ми прогнозували, що після 9 травня вони теж будуть робити якісь дії,

– сказав він.

Олександр Скорик також наголосив, що на сьогодні ситуація на цьому напрямку контрольована. Зокрема, військові стверджують, що запал окупантів опівночі 11 травня вже пропав і залишилася тільки постійна робота КАБами по наших військових.

"А також ідуть позиційні бої в районі Вовчанської громади, населені пункти Плетенівка, Гатище, і там теж наші військові говорять, що ворога буде відкинуто на їхні позиції, на нуль, і буде його розбито", – підкреслив Скорик.

Депутат також запевнив, що наші військові відіб’ють ворога і ми повернемо наші території, які фактично і так перебували в сірій зоні. Водночас Олександр Скорик розповів, що на півночі Харківської області деякі населені пункти не були облаштовані лінією оборони й це були просто невеликі села біля прикордоння.

У Генштабі також окреслили ситуацію на Харківщині

У ранковому зведенні 11 травня Генеральний штаб ЗСУ розповів, що на Слобожанському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області, де росіяни вчора пішли у наступ.

Також на Куп'янському напрямку відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області та у районі Стельмахівки Луганської області.

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