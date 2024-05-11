Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны. Ситуация в Харьковской области напряженная, однако стабильная – продолжаются позиционные бои.
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"Шторм-Z" в Харьковской области
В боевых действиях в районе населенных пунктов Стрелечья – Пыльная на стороне противника участвуют военнослужащие отряда "Шторм-Z" из состава 41 мотострелкового полка.
Именно эти оккупанты в марте 2024 года участвовали от отражении атак подразделения РДК на село Козинка, что в Белгородской области.
Где расположены села Стрелечья и Пыльная: смотрите на карте
Ситуация в Харьковской области
- На данный момент боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере Харьковской области. Враг применяет различные тактики. Например, на Волчанском направлении враг привлекал танки, а близко к Липцам – атаковал пехотой. В то же время это точно нельзя назвать ДРГ. Однако ВСУ уничтожают врага в обоих случаях.
- Олег Синегубов отмечал, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с 24 февраля 2022 года. Враг не имеет достаточно сил для осуществления продвижений, ведь Харьковская область более подготовлена. Вооруженные Силы используют по прямому назначению фортификационные сооружения, которые все время строили в регионе.
- По данным партизанского движения "Атеш", одно из российских подразделений наотрез отказалось идти на штурм на Харьковщине. Дело в том, что солдаты были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также хорошо осведомлены, насколько качественные укрепления на российско-украинской границе.
- Кроме этого, российская армия несет большие потери, что доказывают опубликованные в сети кадры с приграничья. На фото по меньшей мере 3 сожженные единицы техники только возле одного села. А кроме этого там четко видно демилитаризованных российских "освободителей".