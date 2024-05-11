Як повідомили у британському міноборони, країна передає Києву найбільший в історії військовий пакет допомоги. У нього увійшла вражаюча кількість ракет та боєприпасів.

Дивіться також "Будуть падати й далі": на Донеччині збили ворожий Су-25

Неймовірні цифри

Так, у заяві партнерів йдеться, що Україна отримає разом із військовим фінансуванням у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів також і життєво важливе обладнання. Отже, Британія надає:

4 мільйони боєприпасів

понад 1600 ракет

400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.

Зазначимо, що обіцяний британцями Husky, – це військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневреності. Раніше він ефективно проявив себе у війнах в Афганістані та Іраку.

Багато Patiot та HIMARS від США

Після того, як стало про прорив росіянами кордону на півночі Харківщини, Вашингтон заявив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

Відомо, що саме він включатиме. Це:

додаткові боєприпаси для Patriot;

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS та боєприпаси;

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси тощо.

Повний список можете знайти тут. Речник Білого дому Джон Кірбі розповів, що частина зброї з останнього пакету вже на фронті. Вона була розміщена на складах у європейських країнах, що дозволило організувати швидке постачання.

Зазначимо, що раніше Німеччина повідомила про передачу Україні трьох пускових установок HIMARS. За підсумками візиту міністра оборони Бориста Пісторіуса до Вашингтону, Берлін вирішив викупити зі складів США три HIMARS.