Как сообщили в британском минобороны, страна передает Киеву крупнейший в истории военный пакет помощи. В него вошло впечатляющее количество ракет и боеприпасов.

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Невероятные цифры

Так, в заявлении партнеров говорится, что Украина получит вместе с военным финансированием в размере 500 миллионов фунтов стерлингов также и жизненно важное оборудование. Итак, Великобритания предоставляет:

  • 4 миллиона боеприпасов
  • более 1600 ракет
  • 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Отметим, что обещанный британцами Husky, – это военный автомобиль, предназначен для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Ранее он эффективно проявил себя в войнах в Афганистане и Ираке.

Много Patiot и HIMARS от США

После того, как стало о прорыве россиянами границы на севере Харьковщины, Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Известно, что именно он будет включать. Это:

  • дополнительные боеприпасы для Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные артиллерийские ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
  • 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.

Полный список можете найти здесь. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что часть оружия из последнего пакета уже на фронте. Оно было размещено на складах в европейских странах, что позволило организовать быструю поставку.

Отметим, что ранее Германия сообщила о передаче Украине трех пусковых установок HIMARS. По итогам визита министра обороны Бориста Писториуса в Вашингтон, Берлин решил выкупить со складов США три HIMARS.