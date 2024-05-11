Как сообщили в британском минобороны, страна передает Киеву крупнейший в истории военный пакет помощи. В него вошло впечатляющее количество ракет и боеприпасов.
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Невероятные цифры
Так, в заявлении партнеров говорится, что Украина получит вместе с военным финансированием в размере 500 миллионов фунтов стерлингов также и жизненно важное оборудование. Итак, Великобритания предоставляет:
- 4 миллиона боеприпасов
- более 1600 ракет
- 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.
Отметим, что обещанный британцами Husky, – это военный автомобиль, предназначен для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Ранее он эффективно проявил себя в войнах в Афганистане и Ираке.
Много Patiot и HIMARS от США
После того, как стало о прорыве россиянами границы на севере Харьковщины, Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.
Известно, что именно он будет включать. Это:
- дополнительные боеприпасы для Patriot;
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные артиллерийские ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
- 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.
Полный список можете найти здесь. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что часть оружия из последнего пакета уже на фронте. Оно было размещено на складах в европейских странах, что позволило организовать быструю поставку.
Отметим, что ранее Германия сообщила о передаче Украине трех пусковых установок HIMARS. По итогам визита министра обороны Бориста Писториуса в Вашингтон, Берлин решил выкупить со складов США три HIMARS.