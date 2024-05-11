Про це повідомив військовий рух Атеш. Також розсекретив, чому окупанти залучають строковиків.

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Чому окупанти масово залучають строковиків

Збройні сили Росії масово залучають солдатів термінової служби з Білгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

В Атеш зазначили, що строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Окрім участі у наступальних операціях, строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій. Таке використання пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій,

– підкреслили в русі.

Зверніть увагу! В Атеш заявили, що гарантують життя кожному російському строковику. Зв'яжіться з координатором для організації комунікації @ruslan_atesh_ua.

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