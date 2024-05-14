Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, у світі не існує такої системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів.

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"Тобто мовиться про розгортання комплексу Patriot. У комплексному варіанті це може бути дуже серйозним чинником, який зменшить, але не зупинить завдання ударів по Харкову. Бо не існує у світі такої системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів", – сказав він.

Крім того, відстань від зони запуску російських ракет до Харкова є невеликою. А ППО – це система оборони. Вона не може завдавати попереджувальні удари.

Збільшення ефективності ППО

Сергій Грабський зазначив, що можна підняти ефективність української протиповітряної оборони. Але це не може гарантувати стовідсотковий захист об'єктів, які розташовані так близько до кордонів.

Жодна система Patriot не спроможна, як і інша система протиповітряної оборони, боротися з керованими авіабомбами. Це фактично шмат металу, який споряджений вибухівкою. Він летить по задній траєкторії, збити його дуже важко,

– пояснив військовий експерт.

Україні необхідне посилення системи ППО, зокрема, на Харківському напрямку. Це знизить ефективність використання Росією засобів ураження.

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