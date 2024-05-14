Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, у світі не існує такої системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів.
Читайте також Байдену потрібні перемоги: з чим пов'язаний неоголошений візит Блінкена до Києва
"Тобто мовиться про розгортання комплексу Patriot. У комплексному варіанті це може бути дуже серйозним чинником, який зменшить, але не зупинить завдання ударів по Харкову. Бо не існує у світі такої системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів", – сказав він.
Крім того, відстань від зони запуску російських ракет до Харкова є невеликою. А ППО – це система оборони. Вона не може завдавати попереджувальні удари.
Збільшення ефективності ППО
Сергій Грабський зазначив, що можна підняти ефективність української протиповітряної оборони. Але це не може гарантувати стовідсотковий захист об'єктів, які розташовані так близько до кордонів.
Жодна система Patriot не спроможна, як і інша система протиповітряної оборони, боротися з керованими авіабомбами. Це фактично шмат металу, який споряджений вибухівкою. Він летить по задній траєкторії, збити його дуже важко,
– пояснив військовий експерт.
Україні необхідне посилення системи ППО, зокрема, на Харківському напрямку. Це знизить ефективність використання Росією засобів ураження.
Ситуація у Харківській області: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку наші військові відбивають атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація під контролем. Через інтенсивний вогонь з боку окупантів, зокрема, авіаційні удари із застосуванням 10 КАБів, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Бойові дії тривають.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що у Вовчанську зараз ідуть запеклі бої. Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку – прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога. Також окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на півночі Харківщини біля кордону з Росією, щоб звідти вести подальший наступ.
- Британська розвідка стверджує, що у наступ на Харківщину ворог залучив новостворене російське військо. Мовиться про так зване Північне угруповання військ, яке бере участь у боях за Вовчанськ.