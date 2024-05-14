Про найскладніші напрямки розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Йдуть запеклі бої
Росіяни докладають великих зусиль, щоб просунутись вглиб території України, але українські військові зупиняють ці спроби.
На одних напрямках противник має частковий успіх, на інших – сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення,
– наголосив Волошин.
Волошин додав, що у Вовчанську зараз ідуть запеклі бої. Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку – прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога. Також окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на півночі Харківщини біля кордону з Росією, щоб звідти вести подальший наступ.
За останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо попередньої доби їх було 140, то тепер – 160. В ЗСУ запевнили, що українське військове керівництво уже спланувало заходи щодо повного знищення противника, який намається вклинитись в нашу оборону на Сході, і зриву ворожого наступу.
Яка зараз ситуація у Вовчанську на Харківщині
- Зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої.
- Він зазначив, що наші воїни намагаються стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ.
- Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді загинули двоє місцевих жителів – 80-річна жінка та 83-річний чоловік.