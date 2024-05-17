Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал. За його словами, ніяких заборон у застосуванні зброї бути не може.

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Глава держави наголовив, що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Натомість – це про захист.

Також президент порівняв удари по Росії із превентивними санкціями, про які попередили Кремль перед повномаштабним вторгненням.

Ударів по об'єктах в Росії – це попередження. Ба більше, ці території (області Росії, які розташовані біля державного кордону України) – це "сіра зона", адже росіяни проводять виселення людей з прикордонних областей. І причини цього, на думку президента, зрозумілі.

Застосування західної зброї по Росії: головне