Аналитики 24 Канала также подготовили статью на эту тему. В материале говорится, что Украина выиграла время для Европы, и теперь в ряде европейских стран серьезно думают над тем, чтобы вернуть массовый призыв в армию. Ведь маленькая профессиональная армия может не спасти от вражеского нашествия.

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Что делают на Западе в ответ на возможные угрозы

Вторжение Москвы в Украину внезапно заставило Европу осознать необходимость содержания больших, боеспособных армий. Представители европейской разведки заявляют, что Россия готовится к конфликту с НАТО в течение следующего десятилетия и намерена создать постоянную армию численностью 1,5 миллиона человек до конца 2026 года,

– говорится в материале.

Например, в Швеции, которая присоединилась к Альянсу недавно, будут набирать больше призывников. В этом году должны были отправиться служить около 100 тысяч молодых людей, но прошли призыв только 6200, то есть годовой прирост составил чуть более 10 процентов. В следующем году должны набрать 8 тысяч призывников, а затем 10 тысяч.

Во время отбора будут учитывать физическую и умственную подготовку, результаты тестов IQ и мотивацию к службе. А вот за уклонение от призыва наказывают штрафом или лишением свободы до года.

Германия также вернет воинскую повинность. Об этом говорил министр обороны Борис Писториус.

Насколько серьезна угроза от России

Путин говорил, якобы не собирается нападать на страны – члены НАТО. Более того, сказал, что такие предположения – полная чушь. А ведь похожим образом он высказывался и в начале 2022 года, когда США предупреждали о вторжении в Украину.

Хозяин Кремля стремится превратить Украину в серую зону

Секретарь СНБО Литвиненко считает, что Путин хочет повторить сирийский сценарий, чтобы люди начали бежать из страны и начался миграционный кризис. И превратить территории нашего государства в серую зону. Поэтому Украине нужно современное западное оружие, чтобы остановить эти планы захватчика.

"Речь идет уже не только об Украине, речь идет о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, умирать будут ваши солдаты. Как сейчас умирают лучшие сыновья и дочери Украины", – обратился Литвиненко к западным странам.