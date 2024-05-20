Однако на данный момент Россия не имеет потенциала захватить Харьков или Сумы. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что это также зависит от того, хватит ли Украине боеприпасов, чтобы дать отпор.

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Способна ли Россия захватить Харьков и Сумы прямо сейчас

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Считаете ли вы эту битву решающей для исхода войны?

Не думаю, что решающей, потому что решающая – это та, что так или иначе закончит войну. Я пока этого не вижу. Думаю, что украинские воины лучше справляются с тем, что имеют. Россия просто продолжает свои усилия, пытаясь задавить украинских воинов артиллерией и этими массированными пехотными атаками, где они теряют более тысячи человек ежедневно. Поэтому я не верю, что Россия способна достичь решающей помощи над Украиной.

Смотрите, после более чем 6 месяцев борьбы Украины без какой-либо поддержки со стороны США, Россия так и не смогла где-либо достичь какого-то большого прорыва. Таким образом, думаю, что несмотря на отсутствие последовательной поддержки и то, что Украина пока не смогла увеличить численность армии, украинцам удалось остановить Россию. Думаю, что логистическая ситуация для Украины улучшится в ближайшие месяцы.

Украинская армия смогла замедлить наступление России на Харьковщине. По вашему мнению, означает ли это, что российские войска там не могут достичь своих целей?

Да, я думаю, что да. Конечно, я нахожусь во Франкфурте, в Германии, а воины, которые защищают Харьков либо находятся на Востоке Украины, – оказались в ужасной ситуации. Имею в виду то, что их ежедневно обстреливают артиллерией и ракетами, так же как и людей в городах ежедневно атакуют российские ракеты и дроны.

Я не хочу преуменьшать, насколько это ужасно для всех этих людей. Но если не принимать во внимание карту и тактическую ситуацию на поле боя, а вместо этого сосредоточиться на более широкой картине, то можно увидеть то, что Россия не в состоянии достичь значительных успехов. Несмотря на то, что Украина пока не получила всей необходимой помощи. Это не может продолжаться вечно, но думаю, что это указывает на проблемы, которые все еще есть у России.

Российские войска несут большие потери на поле боя, в частности в Харьковской области. Как долго они готовы нести такие большие потери и как это может повлиять на их военные цели и наступательные операции на Востоке Украины, в Харьковской области?

Это то, что я пытался понять, но пока не понимаю. Очевидно, что власть в Кремле вообще не заботится о том, сколько у них потерь. Для них это не имеет значения, российские власти никогда не заботились о своих потерях. Российские солдаты для них инструменты, которые можно использовать и тратить. Поэтому, если российское население не решит, что с них достаточно – не думаю, что что-то может измениться.

Интересным для меня является то, что не так много российских солдат происходят из Московской и Петербургской областей. Как по мне, это указывает на то, что Кремль обеспокоен тем, какой была бы реакция населения, если бы ежедневно проводили сотни похорон в окрестностях Москвы или Санкт-Петербурга.

Значит, они это понимают, но пока не похоже, чтобы было какое-то значительное общественное сопротивление этому, что оказало бы давление на Кремль.

Считаете ли вы, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить Харьков или Сумы прямо сейчас?

Думаю, это больше зависит от того, хватит ли Украине боеприпасов, чтобы иметь возможность дать отпор. Я не вижу, чтобы у России был такой потенциал на данный момент. Сейчас они, конечно, готовы к большим потерям, чтобы достичь любой цели. Я до сих пор не понимаю, какая у них цель: они хотят захватить Харьков или создать буферную зону на границах? Или возможно это маневр для отвлечения внимания, чтобы оттянуть силы с других направлений? Пока не могу сказать.

Думаю, что Генеральный штаб Украины и разведка имеют гораздо лучшее понимание, чем я. В конце концов Украине нужна помощь, нужно дальнобойное высокоточное оружие. Нам нужно поторопиться и доставить в Украину все другие боеприпасы, которые нужны.

А также Украина и я должны продолжать об этом говорить – Украина должна решить собственные проблемы с живой силой; увеличить численность армии, чтобы вы могли проводить ротации, давать людям возможность отдохнуть, пройти повторные учения и привлекать новые подразделения к ведению боевых действий.

Что может изменить ход войны

Что может помочь Украине изменить ход войны и вернуть инициативу?

Прежде всего нужно, чтобы президент США и канцлер Германии заявили, что хотят победы Украины. Они должны сказать, что их целью является победа Украины в этой войне. Это нужно сказать четко и понятно, а затем разработать политический план и оказать поддержку, которая сделает это возможным.

По моему мнению, этого больше всего не хватает, а именно четкого определения стратегического результата, который нужен Западу. Эти заявления: "Мы с вами столько, сколько нужно" – для меня ничего не значат. Кроме того, есть потребность в противовоздушной и противоракетной защите, которая помогла бы обезопасить украинские города и инфраструктуру, а также невинных мирных украинских жителей от российских атак.

Думаю, мы наконец начинаем это осознавать, но нужны способности, чтобы наносить высокоточные удары большой дальности, которые могли бы уничтожить российскую логистику, артиллерию, штабы. Они должны подвергаться как можно большим ударам, и это подорвет или нейтрализует усилия России по осуществлению этих атак.

Администрация Джо Байдена не поддерживает любые удары американским оружием по территории России. Издание Politico сообщило, что украинские чиновники пытаются подтолкнуть администрацию Байдена к пересмотру своего решения. Для этого ведутся переговоры с конгрессменами, которые имеют целью убедить Конгресс надавить на администрацию президента для пересмотра решения об ограничениях ударов Украины. Что может заставить администрацию Байдена позволить бить по России? Например, Великобритания уже сняла свои ограничения.

Да, это меня очень разочаровывает. Я считаю, что это ужасная политика и, конечно, Украина должна ее игнорировать и наносить удары и, где это нужно.

Думаю администрация все еще верит, что таким образом может предотвратить эскалацию. Но они совершенно ошибаются. Такой подход указывает на полное непонимание того, как Украина должна победить. А также свидетельствует о том, что в администрации слишком много людей, которые все что опасаются, что Россия может применить ядерное оружие.

Мы можем каким-то образом противостоять этому нарративу или убеждению, что американское оружие, которым Украина ударила бы по территории России, повлечет эскалацию со стороны России. Думаю, это полное непонимание того, на что Россия готова пойти. Мы должны перестать бояться этого и сдерживать себя.

Возможно, Украина могла бы помочь донести до США и Германии через различные каналы свою оценку возможности эскалации со стороны России и того, действительно ли они готовы применить ядерное оружие. Украинцы имеют лучшее понимание, чем иностранные страны того, как Россия может применить, например, тактическое ядерное оружие.



В администрации Байдена до сих пор боятся, что Россия использует ядерное оружие / Getty Images

Может ли Путин действительно применить ядерное оружие

Верите ли, что российские власти будут готовы к такому решению, даже при любом сценарии?

Нет, думаю, что России это невыгодно. Единственная выгода России от ядерного оружия – это угроза, что она может его использовать. Они видят, как мы из-за этого колеблемся и сдерживаем себя.

Конечно, я могу ошибаться. России все равно сколько невинных людей они убьют, в том числе и своих. У них есть тысячи единиц ядерного оружия, но я пытаюсь понять, при каких условиях и где они могут применить это оружие для достижения положительного результата. Пока я не вижу такой возможности.

О введении иностранных войск в Украину

Некоторые государства-члены НАТО обсуждают возможность ввода войск в Украину. Премьер-министр Ингрида Шимоните, что ее правительство будет готово отправить войска в Украину с целью проведения учений. Как вы относитесь к этой идее и какой вариант был бы лучшим для Украины: введение войск для проведения учений, для защиты некоторых участков украинской границы, для защиты критической инфраструктуры или для того, чтобы привлечь эти войска для участия в боевых действиях?

Прежде всего я думаю, что с самого начала войны было ошибкой то, что мы исключали такой вариант. Поэтому я был рад видеть, как Эммануэль Макрон сделал свое заявление и теперь другие страны заявили, что готовы рассмотреть это. Я считаю, что это хорошо. Это о перехвате инициативы и о том, чтобы заставить россиян беспокоиться о наших замыслах. Это отличается от того, когда мы сами реагируем и то, что россияне говорят или делают.

Я сам могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезным для Украины. Но я вспомнил бы свои предыдущие тезисы об этой идее.

Введение войска – это важное политическое решение, несмотря на то, или говорится о силах ПВО, или логистических, или инженерных, или любых других силах. Но не стоит принимать такое важное политическое решение, предварительно четко не определив стратегическую цель этого.

Какой цели нам поможет достичь это решение? Речь идет о базовом стратегическом мышлении и планировании, то есть вы должны определить стратегическую цель. Слишком легко просто ввести войска, отправить флот или что-либо другое. Но если у вас нет цели, то в итоге вы не сможете использовать наилучшим образом имеющиеся ресурсы.

А какая военная цель ввода войск в Украину могла бы быть лучшим вариантом для нас?

Стратегическая цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине отбросить Россию к границам 1991 года. Итак, это означает уничтожить российскую логистику, российские штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. А еще иметь возможность бить по российской логистике на российской стороне границы еще до того, как они будут атаковать Украину. Это означает иметь возможность нанести удар по тому месту, откуда осуществляются российские авиаудары.

Лучше убить лучника, чем пытаться сбить его стрелы. Это те вещи, которые, я думаю, будут иметь большое значение. Но все начинается с цели, с того, какая наша цель и чего мы хотим достичь.

Что позволит стабилизировать фронт в этом году

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина будет иметь возможность начать еще одно контрнаступление в следующем году. Что вы об этом думаете?

Я думаю, что это будет зависеть от того, как Украина подготовит и использует ресурсы, как проанализирует имеющиеся возможности. Но, очевидно, что 2024 год – является годом промышленной борьбы. Запад пытается наконец активизироваться в обеспечении Украины боеприпасами, техникой и оружием. Украинская промышленность также набирает обороты. Украина способна увеличить численность своей армии. На поле боя сейчас говорится о необходимости стабилизации ситуации и ожидания возможности для проведения контрнаступления.

Но это нужно делать с поддержкой с воздуха, хорошо обученными подразделениями и налаженной логистикой. А все это требует времени.

Что нужно для того, чтобы Украина стабилизировала ситуацию на фронте в этом году?

Конечно, все, о чем я говорил. Необходимо достаточное количество боеприпасов и дальнобойного оружия, чтобы уничтожить российскую артиллерию, российские штабы, логистику. Единственный и лучший способ нейтрализовать массовое превосходство России – это уничтожить ее артиллерию, штабы и логистику, и это можно сделать с помощью дальнобойного оружия. По моему мнению, это стало бы ключом для обеспечения стабильности, стабилизации линии фронта.

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Я уже пятый раз говорю об этом в интервью, но Украине нужно больше войск. Вы должны увеличивать численность армии и это должно делать правительство. Правительство должно найти решение, ключ к тому, как привлечь к службе в Силах обороны всех мужчин и женщин, и тех, которые выехали из Украины и способствовать тому, чтобы они вернулись и служили.

Сотни тысяч мужчин и женщин призывного возраста сейчас находятся в Германии, Польше, Румынии. Они должны вернуться. Правительству следует принять все необходимые меры, чтобы поощрить их это сделать.

Почему Путин уволил Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны. По вашему мнению, какие причины такого решения в разгар войны с Украиной?

Я думаю, что причинами являются некомпетентность и коррупция. Думаю, что в России возможно толерирование коррупции, если вы хотя бы компетентны. Но Шойгу, на мой взгляд, полностью провалил свою работу на посту министра обороны, а кроме этого еще и была обнаружена коррупция.

Хотя не считаю, что его по-настоящему уволили. Его перевели на другую, очень важную должность, и, думаю, это связано с тем, что Путин очень ценит личную верность. С Шойгу у него близкие отношения, которые продолжаются еще со времен, когда они оба были молодыми людьми и жили в Санкт-Петербурге.



Путин и Шойгу / Getty Images

Поэтому, думаю, что Путин не мог просто больше терпеть некомпетентности и коррупции. В то же время он лично получал выгоду из значительной части коррупции Шойгу. Я согласен с аналитикой, которую читал, что назначение нового министра обороны с таким экономическим бэкграундом сигнализирует о желании России продолжить процесс перехода экономики на военные рельсы.

По вашему мнению, готовы ли западные лидеры делать то же самое?

Нет. Именно поэтому нужна цель. Цель – это самая важная задача. Надо четко определить, что делать дальше. Если бы президент США и канцлер Германии сказали, что их целью является то, чтобы Украина выиграла эту войну, и пообещали сделать все необходимое для победы Украины, тогда вы бы сразу увидели, как деньги вливаются в оборонную промышленность, производство боеприпасов и так далее.

Вся экономическая мощь Запада значительно больше, чем экономика России. Так что, неспособность для нас производить больше оружия – это признак отсутствия политической воли, а не экономической способности.

Недавно вы написали, что никто не должен бояться возможного краха российского режима. Какие могут быть условия для этого? И верите ли вы, что российский режим падет в ближайшем будущем?

Это, конечно, возможно. Я не могу точно сказать, какая динамика по этому поводу внутри Кремля и тамошних властных кругов. Предполагаю, что есть много людей, которые очень недовольны тем, сколько потерь несет Россия в этой войне. Но есть олигархи, которые все равно зарабатывают много денег. Поэтому внедрение санкций, их полное выполнение является ключом к содействию этому (краху России – 24 Канал).

Я думаю, что успех Украины на поле боя, а именно отбрасывание России назад к границам 1991 года, может создать другую динамику. Но пока Путин думает, что он все еще может победить, а Украина не может этого сделать, что Запад устанет, то он будет продолжать войну.

Как Запад может изменить расчеты Путина по Украине прямо сейчас?

Вы можете изменить расчеты, сделав то, о чем я говорил уже 6 раз. Заявляйте, что вы хотите, чтобы Украина победила. Это изменит все, если вы просто скажете, что такова наша цель, а затем на ее достижение направите всю экономическую мощь США и западных союзников. Но пока мы не говорим, что хотим, чтобы Украина победила – мы будем продолжать делать то, что происходит сейчас.

Почему, на ваш взгляд, Запад не хочет, чтобы Украина победила?

Я говорю одно и то же снова и снова. Я думаю, что они боятся эскалации.

Ядерной или обычной?

По большей части, ядерной. Я не думаю, что Россия может пойти на большую эскалацию, которая бы отличалась от того, что она уже и так делает.

Хотел бы обсудить с вами кадровые перестановки в Кремле. Николай Патрушев стал личным помощником Путина. Ранее он был секретарем совбеза России. Что вы думаете о его дальнейшей судьбе?

Я не знаю. Вероятно, люди в Украине имеют лучшие представления о динамике за кулисами этих решений. Мне кажется, еще пока рано прогнозировать, какими будут последствия.