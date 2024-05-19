Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) в актуальном обзоре. Аналитики также проанализировали успехи врага в наступательных усилиях.

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В частности, в отчете отметили активизацию российских войск усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пользуясь наступлениями на севере Харьковской области и востоке Украины и создавая большее давление на Силы обороны Украины.

Возобновление штурмов у Часового Яра

Отмечают, что оккупанты не достигли значительных тактических успехов в районе Часового Яра после проведения ротного механизированного штурма на восточной окраине города 4 апреля и не проводили механизированных штурмов в этом районе до 17 мая.

После штурма 4 апреля была активизация российских наступательных операций вблизи Часового Яра и возобновление механизированных штурмов в этом районе, вероятно, свидетельствуют об общей интенсификации российских усилий по захвату этого города,

– говорится в отчете.

Аналитики отметили, что с оперативной точки зрения для оккупантов является важным захват Часового Яра, ведь это обеспечило бы россиянам выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку – городов, которые являются основой обороны Сил обороны в Донецкой области.

Наступление на Харьковщине

Также российские войска определили приоритетным захват Волчанска, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей первой фазы наступательных операций на севере Харьковской области.

Российское военное командование, вероятно, поставило захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области,

– считают аналитики.

Важно! Объясняют в ISW это тем, что Волчанск является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который обеспечил бы российским войскам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции.

Цель наступления на Харьковщине

В то же время все еще не понятно, вторая фаза российской наступательной операции на севере Харьковской области нужна для расширения "буферной зоны" вдоль границы, или оперативная цель России – продвинуться в пределах дальности действия артиллерии до Харькова и его окрестностей.

Кроме того, следующая фаза наступательной операции из Волчанска может быть способом продвинуться к Великому Бурлуку, что создаст угрозу оперативному тылу украинской группировки, которая обороняется на Купянском направлении.