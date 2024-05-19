О главных событиях дня по состоянию на 19 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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07:34, 19 мая Генштаб обновил потери врага За последние сутки враги потеряли 1210 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигают 492 290 солдат.

Потери россиян по состоянию на 19 мая / Инфографика Генштаба

07:26, 19 мая В Ленинградской области вспыхнула нефтебаза в Ленинградской области В Ленинградской области России вспыхнула Выборгская нефтебаза. Очевидцы слышали звуки взрывов, на опубликованных фото виднеется черный дым. Говорится о нефтебазе в городе Выборг Ленинградской области, которое расположено за Санкт-Петербургом, ориентировочно в 1600 километрах от Харькова.

07:25, 19 мая Атака по Одесской области Сначала для Одессы объявили ракетную опасность, но без последствий. В 3 утра стало известно о взрывах, которые слышали в самой Одессе. При этом Воздушные силы проинформировали граждан, что опасность не миновала и вражеские дроны-камикадзе все еще движутся в южной части Одесской области.

07:23, 19 мая Вражеские "Шахеды" всю ночь атаковали Украину В ночь с 18 на 19 мая российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны зашли с двух направлений. Движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей, отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили в 6:40 утра воскресенья.

07:21, 19 мая США созывают очередное заседание формата "Рамштайн" Пентагон анонсировал, что в понедельник, 20 мая, Соединенные Штаты проведут очередное заседание в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. Ожидается, что участие примут около 50 стран.

07:19, 19 мая Усик посвятил победу над Фьюри Украине и военным Александр Усик и Тайсон Фьюри провели долгожданный в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Александр посвятил победу стране и военным. Очень благодарен своей команде, благодарю своего Бога. Спасибо, Турки, это большая возможность для меня. Для моей семьи, для моей страны. Слава Украине! Это суперкрутой день. Тайсон, без тебя это было бы невозможно. С 2008 года я планировал это. Это не ради моей победы. Это для моего Бога, моих сторонников, моей страны, украинских солдат, украинских родителей, детей,

– сказал Усик.

Атака на Белгород Российские СМИ заявляют, что в Белгородской области якобы была сбита ракета "Точка-У". Впоследствии в городе слышали еще несколько взрывов. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ якобы сбросили взрывное устройство в селе Петровка Белгородской области.