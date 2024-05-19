В частности, один из важнейших союзников Украины – США выступают против такой перспективы. Впрочем, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала, отметил некоторые расхождения в заявлениях официальных лиц США по этому поводу.
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Расхождение во взглядах
Несмотря на то, что ситуация на некоторых направлениях очень сложная, а россияне постоянно совершенствуются, Белый дом настаивает на том, что оружие, которое они передают, можно использовать только внутри Украины. То есть по временно оккупированным территориям.
Хотя стоит справедливо отметить, что мнения американцев в этом вопросе все же расходятся. Приведем несколько конкретных примеров:
- государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность использования американского оружия по России сказал: "Мы не поощряем этого, мы четко обозначили свою политику. Но Украина должна сама решить, как ей вести боевые действия против России";
- впоследствии пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила: "То оборудование и возможности, которые мы предоставляем Украине (...) должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию. Мы считаем, что это должно быть в пределах украинской территории";
- зато советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал такое мнение: "Мы не поощряем и не делаем возможным атаки с использованием оружия, которое передала США, внутри российской территории".
"Ситуация довольно не определена: позволяют ли американцы использовать свое оружие по территории России, или не позволяют. Прямого отрицания нет, но и разрешения также. Это скорее сигнал россиянам, мол, если они будут наращивать эскалацию, то будет совсем другая позиция", – отметил Клочок.
В то же время Соединенные Штаты до сих пор опасаются становиться третьей стороной конфликта по ряду, в частности внутриполитических, причин. Их относительная социальная стабильность, по мнению Клочко, им дороже, чем война Украины.
Использование иностранного оружия по России: что известно
- Министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон 3 мая с визитом приехал в Киев. Он привез не только хорошую весть о предоставлении трех миллиардов фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине. Кэмерон также заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие по территории России.
- Зато в МИД Италии сообщили, что оружие, которое они предоставляют Украине, предназначено только для ударов на украинской территории. В итальянском ведомстве отметили, что они не передают средств, которые можно было бы использовать за пределами нашего государства.
- Напомним, что Латвия первой сообщила о том, что Украина уже получила оружие от союзников с разрешением использовать его по территории России. В то же время тогда не уточняли, о каких именно странах говорится.