В частности, один из важнейших союзников Украины – США выступают против такой перспективы. Впрочем, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала, отметил некоторые расхождения в заявлениях официальных лиц США по этому поводу.

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Расхождение во взглядах

Несмотря на то, что ситуация на некоторых направлениях очень сложная, а россияне постоянно совершенствуются, Белый дом настаивает на том, что оружие, которое они передают, можно использовать только внутри Украины. То есть по временно оккупированным территориям.

Хотя стоит справедливо отметить, что мнения американцев в этом вопросе все же расходятся. Приведем несколько конкретных примеров:

государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность использования американского оружия по России сказал: "Мы не поощряем этого, мы четко обозначили свою политику. Но Украина должна сама решить , как ей вести боевые действия против России";

, как ей вести боевые действия против России"; впоследствии пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила: "То оборудование и возможности, которые мы предоставляем Украине (...) должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию. Мы считаем, что это должно быть в пределах украинской территории ";

"; зато советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал такое мнение: "Мы не поощряем и не делаем возможным атаки с использованием оружия, которое передала США, внутри российской территории".

"Ситуация довольно не определена: позволяют ли американцы использовать свое оружие по территории России, или не позволяют. Прямого отрицания нет, но и разрешения также. Это скорее сигнал россиянам, мол, если они будут наращивать эскалацию, то будет совсем другая позиция", – отметил Клочок.

В то же время Соединенные Штаты до сих пор опасаются становиться третьей стороной конфликта по ряду, в частности внутриполитических, причин. Их относительная социальная стабильность, по мнению Клочко, им дороже, чем война Украины.

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