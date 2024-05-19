Зокрема, один з найважливіших союзників України – США виступають проти такої перспективи. Втім керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу, зауважив деякі розбіжності у заявах офіційних осіб США з цього приводу.
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Розбіжність у поглядах
Попри те, що ситуація на деяких напрямках є дуже складною, а росіяни повсякчас вдосконалюються, Білий дім наполягає на тому, що зброю, яку вони передають, можна використовувати лише всередині України. Тобто по тимчасово окупованих територіях.
Хоч варто справедливо відзначити, що думки американців у цьому питанні все ж розходяться. Наведемо кілька конкретних прикладів:
- державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи можливість використання американської зброї по Росії сказав: "Ми не заохочуємо цього, ми чітко позначили свою політику. Але Україна має сама вирішити, як їй вести бойові дії проти Росії";
- згодом речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила: "Те обладнання та можливості, які ми надаємо Україні (...) мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію. Ми вважаємо, що це має бути в межах української території";
- натомість радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі висловив таку думку: "Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, яку передала США, всередині російської території".
"Ситуація доволі не визначена: чи дозволяють американці використовувати свою зброю по території Росії, чи не дозволяють. Прямого заперечення немає, але й дозволу також. Це радше сигнал росіянам, мовляв, якщо вони нарощуватимуть ескалацію, то буде зовсім інша позиція", – зауважив Клочок.
Водночас Сполучені Штати досі побоюються ставати третьою стороною конфлікту з низки, зокрема внутрішньополітичних, причин. Їхня відносна соціальна стабільність, на думку Клочка, їм є дорожчою, ніж війна Україна.
Використання іноземної зброї по Росії: що відомо
- Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон 3 травня з візитом приїхав до Києва. Він привіз не лише гарну звістку про надання трьох мільярдів фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні. Кемерон також заявив, що Україна має право використовувати британську зброю по території Росії.
- Натомість в МЗС Італії повідомили, що зброя, яку вони надають Україні, призначена лише для ударів на українській території. В італійському відомстві наголосили, що вони не передають засобів, які б можна було використовувати поза межами нашої держави.
- Нагадаємо, що Латвія першою повідомила про те, що Україна вже отримала зброю від союзників із дозволом використовувати її по території Росії. Водночас тоді не уточнювали, про які саме країни мовиться.