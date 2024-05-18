В ISW считают, что запрет бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться. В частности, и в Харьковской области.

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Россия может накапливать войска и технику

Запрет США и других стран Запада бить по территории России их оружием помог создать в приграничных областях агрессорки определенные укрытия. Оттуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Кроме этого, Россия имеет возможность накапливать войска и технику перед тем, как вступить в бой.

Представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно запрета. Там считают, что западное оружие должно быть использовано для освобождения временно оккупированных территорий.

В ISW объяснили, почему запрет США бить по России некорректен