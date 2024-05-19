07:19, 19 травня

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели довгоочікуваний у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Олександр присвятив перемогу країні та військовим.

Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богу. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї сім’ї, для моєї країни. Слава Україні! Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо. З 2008 року я планував це. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх прихильників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей,

– сказав Усик.