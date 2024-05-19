Про головні події дня станом на 19 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Генштаб оновив втрати ворога
За останню добу вороги втратили 1210 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягають 492 290 солдатів.
Втрати росіян станом на 19 травня / Інфографіка Генштабу
У Ленінградській області спалахнула нафтобаза
У Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза. Очевидці чули звуки вибухів, на опублікованих фото видніється чорний дим.
Мовиться про нафтобазу у місті Виборг Ленінградської області, яке розташоване за Санкт-Петербургом, орієнтовно за 1600 кілометрів від Харкова.
Атака по Одещині
Спершу для Одеси оголосили ракетну небезпеку, але без наслідків. О 3 ранку стало відомо про вибухи, які чули в самій Одесі. При цьому Повітряні сили проінформували громадян, що небезпека не минула і ворожі дрони-камікадзе все ще рухаються в південній частині Одеської області.
Ворожі "Шахеди" всю ніч атакували Україну
У ніч з 18 на 19 травня російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони зайшли з двох напрямків.
Рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей, відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили о 6:40 ранку неділі.
США скликають чергове засідання формату "Рамштайн"
Пентагон анонсував, що у понеділок, 20 травня, Сполучені Штати проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Очікується, що участь візьмуть близько 50 країн.
Усик присвятив перемогу над Ф'юрі Україні та військовим
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели довгоочікуваний у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Олександр присвятив перемогу країні та військовим.
Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богу. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї сім’ї, для моєї країни. Слава Україні! Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо. З 2008 року я планував це. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх прихильників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей,
– сказав Усик.
Атака на Бєлгород
Російські ЗМІ заявляють, що в Бєлгородській області буцімто було збито ракету "Точка-У". Згодом у місті чули ще декілька вибухів.
За словами місцевого губернатора В'ячєслава Гладкова, дрони ЗСУ нібито скинули вибуховий пристрій в селі Петровка Бєлгородської області.
Вибухи в Криму
Уночі лунали вибухи на окупованому півострові, зокрема гучно було в Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.