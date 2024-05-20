Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що для цієї атаки по території Росії було використано безпілотники Служби безпеки України. Він зауважив, що їх поки не верифіковано, але СБУ вже показувала, як її розробки працюють на воді та у повітрі.

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"Я думаю, що СБУ найближчим часом покаже щось (винахід безпілотника – 24 Канал) під водою. І про якісь цікаві ураження теж буде інформація", – припустив він.

Удар по військовому аеродромі

Ступак зазначив, що росіяни, які мешкають неподалік від аеродрому розповідали, що там розміщено декілька десятків одиниць авіаційної техніки.

Я хотів би вірити, що не тільки один літак було знищено, а ще більше, щоб вони (окупанти – 24 Канал) витрачали багато часу на їх відновлення. Це зменшує можливість росіян чіпляти авіаційні бомби та скидати їх на голови українських військових та наші міста,

– сказав він.

Іван Ступак також наголосив, що літаків у росіян багато, але для того, аби перемістити їх на вигідні позиції потрібен час. Безпечних аеродромів, які були б близько до кордонів з Україною у ворога стає все менше, зважаючи на успішні атаки Сил оборони.

Це результативна і правильна робота, але вона не дає швидких результатів – це довгий процес,

– підкреслив він.

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