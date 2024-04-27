Власне, у ніч на 27 квітня дрони Служби безпеки України вдарили по базі "Кущевська" противника. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване відповідне летовище.
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Де на карті аеродром "Кущевська"
Сам військовий об'єкт простягається на південний захід від однойменного населеного пункту Краснодарського краю Росії. За даними 2010 року, в станиці Кущевська проживало 28,3 тисячі людей. Історично відповідний край населяло чимало українців, адже він є частиною Кубанщини.
Аеродром розташований за 10 кілометрів від центру населеного пункту, якщо їхати автомобільними шляхами. За даними аналітиків Defence express, від навчально-тренувальної бази "Кущевська" до лінії фронту близько 250 кілометрів. Для українських дронів – це не є великою відстанню, хоча невідомо достеменно, звідки їх запускали.
Де розташований російський аеродром "Кущевська": дивіться на карті від Gppgle maps
Експерти констатували, що українським безпілотникам вдалось уразити й знищити склад з універсальними модульними плануючими комплектами (УМПК). Не виключено, що їх використовували російські загарбники задля перетворювання звичайних бомб на керовані.
Крім того, у Defence express зазначали: на аеродромі "Кущевська" базуються бомбардувальники Су-34, однак підтверджених даних про їхнє пошкодження – немає. На одному з відео чути, як працюють реактивні двигуни. Скоріш за все, окупанти вирішили змінити місце дислокації літаків.
БпЛА успішно уразили склад УМПК на аеродромі окупантів: дивіться відео з телеграм-каналів
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Ширший контекст
- У ніч проти 27 квітня дрони також атакували два нафтопереробні заводи на території Краснодарського краю – Ільський та Слов'янський. Останнє з вказаних підприємств відомо точно, що припинило роботу.
- Партизани з руху "Маріуполь.Спротив" заявили, що допомагали з атакою на Слов'янський НПЗ. У березні 2024 року вони зафіксували, що окупанти зводять захисні споруди в районі підприємства. Їхній детальний опис дозволи БпЛА залишитися непомітними.
- Водночас у Кремлі звітують про "успішне збиття" 66 повітряних цілей вночі в Краснодарському краї. Міноборони Росії наголошує на тому, що так звана російська ППО ліквідувала усі дрони.