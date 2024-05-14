Повідомляється, що кримінальна справа пов'язана з колишнім місцем роботи Кузнєцова. Це вже друге гучне затримання за останній час. Зовсім нещодавно у Росії заарештували замміністра оборони Тимура Іванова.
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Затримання Кузнєцова
Голову управління кадрів міноборони Росії Юрія Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальному злочині. Повідомляється, що людину з ПІБ, що збігаються з Кузнєцовим, зареєстрували напередодні у базі 235-го військового гарнізонного суду та доставили для обрання запобіжного заходу.
Розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління слідчого комітету. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Юрія Кузнєцова затримали у Росії / російські ЗМІ
Ким він був до цього
Російські ЗМІ пишуть, що кримінальна справа пов'язана з попередньою роботою Кузнєцова. Йдеться про посаду начальника 8 управління Генштабу ЗС Росії (Служби захисту держтаємниці). Він займав цю посаду з 2010 року по травень 2023 року – після чого став начальником Головного управління кадрів.
Зміни у російському міноборони
- Владімір Путін 12 травня звільнив Сєргєя Шойгу та призначив на посаду міністра оборони Андрєя Бєлоусова, який до цього обіймав посаду першого заступника голови російського уряду.
- Натомість Шойгу отримав нову посаду – секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева. В указі щодо останнього вказано, що звільнення відбулося "у зв'язку з переходом на іншу роботу". Можливо, його призначать радником Путіна, адже він довгий час був близьким до російського диктатора. Патрушев носій найбільш кривавих і темних секретів Путіна.
- Журналісти The Times зазначили, що однією з причин відставки Шойгу була потреба Кремля у гарному менеджері в міноборони. Шойгу славиться марнотратством та некомпетентністю, а Росії потрібне ефективне виробництва озброєнь і оптимальне задоволення військових потреб. Він не міг забезпечити це – це має виправити вже Бєлоусов.