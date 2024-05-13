Як повідомляють міжнародні журналісти, несподівана ротація відбулася через кілька днів після п'ятої інавгурації Путіна. Новий міністр оборони, 65-річний Бєлоусов, раніше був економічним радником Путіна та першим віцепрем'єром.

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Зміни у військовому блоці Кремля

Шойгу, який довгий час був одним з найближчих соратників Путіна, отримав "м'яке пониження". Ніколай Патрушев, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки, був звільнений і чекає призначення на нову роботу.

Бєлоусов особисто лояльний до Путіна, і він у всьому розбереться. Було занадто багато особистих інтересів,

– сказав політичний консультант для матеріалу Bloomberg.

Призначання Бєлоусова відбувається на тлі обмеженого просування російських військ в Україні та після скандалу з корупцією, що стосувався заступника міністра оборони Тімура Іванова, ключового помічника Шойгу.

За словами інсайдера Кремля, Путін довіряє Бєлоусову і вважає його чесним та не корумпованим. Економіст Бєлоусов відомий своєю жорсткою позицією щодо бізнесу та був одним з ініціаторів підвищення податків з металургійної та гірничодобувної промисловості, навіть після початку війни.

Зверніть увагу! Шойгу, який колись був близьким до Путіна, втратив своє становище після конфлікту з Євгенієм Пригожиним, засновником ПВК "Вагнера", та невдалого бунту в червні 2023 року. Переведення Шойгу до Ради безпеки свідчить про зменшення його впливу.

Заступник голови Ради безпеки, Дмитро Медведєв, також втратив свій вплив протягом останніх років. Путін у 2020 році змінив Конституцію, що дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року, коли йому буде 83 роки.

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Аналітики Інституту вивчення також писали про кадрові зміни на ключових посадах, які здійснив Путін. Експерти зазначать: це може свідчити про підготовку Москви до затяжної війни проти України.

У ISW акцентують, що Путін неодноразово використовував тактику переведення чиновників на менш значущі ролі, аби зберегти їхню лояльність. Власне, тому й Шойгу не звільнили.