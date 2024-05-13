Как сообщают международные журналисты, неожиданная ротация произошла через несколько дней после пятой инаугурации Путина. Новый министр обороны, 65-летний Белоусов, ранее был экономическим советником Путина и первым вице-премьером.

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Изменения в военном блоке Кремля

Шойгу, который долгое время был одним из ближайших соратников Путина, получил "мягкое понижение". Николай Патрушев, ранее занимавший должность секретаря Совета безопасности, был уволен и ждет назначения на новую работу.

Белоусов лично лоялен к Путину, и он во всем разберется. Было слишком много личных интересов,

– сказал политический консультант для материала Bloomberg.

Назначение Белоусова происходит на фоне ограниченного продвижения российских войск в Украине и после скандала с коррупцией, касающийся заместителя министра обороны Тимура Иванова, ключевого помощника Шойгу.

По словам инсайдера Кремля, Путин доверяет Белоусову и считает его честным и не коррумпированным. Экономист Белоусов известен своей жесткой позицией в отношении бизнеса и был одним из инициаторов повышения налогов с металлургической и горнодобывающей промышленности, даже после начала войны.

Обратите внимание! Шойгу, который когда-то был близким к Путину, потерял свое положение после конфликта с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК "Вагнера", и неудачного бунта в июне 2023 года. Перевод Шойгу в Совет безопасности свидетельствует об уменьшении его влияния.

Заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, также потерял свое влияние в последние годы. Путин в 2020 году изменил Конституцию, что позволяет ему оставаться у власти до 2036 года, когда ему будет 83 года.

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Аналитики Института изучения также писали о кадровых изменениях на ключевых должностях, которые осуществил Путин. Эксперты отмечают: это может свидетельствовать о подготовке Москвы к затяжной войне против Украины.

В ISW акцентируют, что Путин неоднократно использовал тактику перевода чиновников на менее значимые роли, чтобы сохранить их лояльность. Собственно, поэтому и Шойгу не уволили.