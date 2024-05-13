Как отмечает Институт изучения войны в отчете за 12 мая, Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России. Собственно, Шойгу переведен на должность секретаря Совета безопасности.
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Путин признал технократа во главе минобороны
Аналитики ISW считают, что эти перестановки указывают на желание к укреплению российской оборонной и экономической системы в контексте войны против Украины. Белоусов, который имеет опыт работы в экономической отрасли и управлении инновационными проектами, может быть ключевой фигурой в этом процессе.
Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным,
– констатируют эксперты.
Замена Шойгу на посту секретаря Совета безопасности также соответствует политике Путина по переводу высокопоставленных чиновников на менее значимые роли вместо их увольнения. Это позволяет сохранить лояльность среди силовиков и избежать внутриполитических потрясений.
Переназначение руководителей основных российских служб безопасности свидетельствует о желании Путина сохранить контроль над лояльными силовыми структурами, что является важным для поддержания его власти в условиях затяжной войны против Украины.
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Более широкий контекст: больше о Белоусове
- Почти 10 лет Андрей Белоусов находился на посту министра экономики в российском федеральном правительстве. Он помогал ставить экономику Кремля на военные рельсы после 24 февраля 2022 года.
- Аналитики добавляют важный факт, что Белоусов участвовал в управлении различными инновационными проектами военно-промышленного комплекса, в частности по разработке беспилотных летательных аппаратов.
- Этот опыт, очевидно, достаточно хорошо подготовил его к тому, чтобы возглавить аппарат российского министерства обороны, который находится в трудном положении, по словам экспертов. Украине следует держать в фокусе кадровую политику врага.