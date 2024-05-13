Как отмечает Институт изучения войны в отчете за 12 мая, Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России. Собственно, Шойгу переведен на должность секретаря Совета безопасности.

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Путин признал технократа во главе минобороны

Аналитики ISW считают, что эти перестановки указывают на желание к укреплению российской оборонной и экономической системы в контексте войны против Украины. Белоусов, который имеет опыт работы в экономической отрасли и управлении инновационными проектами, может быть ключевой фигурой в этом процессе.

Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным,

– констатируют эксперты.

Замена Шойгу на посту секретаря Совета безопасности также соответствует политике Путина по переводу высокопоставленных чиновников на менее значимые роли вместо их увольнения. Это позволяет сохранить лояльность среди силовиков и избежать внутриполитических потрясений.

Обратите внимание! ISW акцентирует, что Путин неоднократно использовал приведенную выше тактику, отодвигая неудачных генералов от непосредственного руководства, иногда предоставляя им возможность "исправить ошибки" и вернуться в высшие эшелоны власти.

Переназначение руководителей основных российских служб безопасности свидетельствует о желании Путина сохранить контроль над лояльными силовыми структурами, что является важным для поддержания его власти в условиях затяжной войны против Украины.

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Более широкий контекст: больше о Белоусове