Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті за 12 травня, Путін замінив Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії. Власне, Шойгу переведено на посаду секретаря Ради безпеки.

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Путін признав технократа на чолі міноборони

Аналітики ISW вважають, що ці перестановки вказують на бажання до зміцнення російської оборонної та економічної системи в контексті війни в Україні. Бєлоусов, який має досвід роботи в економічній галузі та управлінні інноваційними проєктами, може бути ключовою фігурою у цьому процесі.

Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним,

– констатують експерти.

Заміна Шойгу на посаді секретаря Ради безпеки також відповідає політиці Путіна щодо переведення високопоставлених чиновників на менш значущі ролі замість їх звільнення. Це дозволяє зберегти лояльність серед силовиків та уникнути внутрішньополітичних потрясінь.

Зверніть увагу! ISW акцентує, що Путін неодноразово використовував наведену вище тактику, відсуваючи невдалих генералів від безпосереднього керівництва, іноді надаючи їм можливість "виправити помилки" та повернутися до вищих ешелонів влади.

Перепризначення керівників основних російських служб безпеки свідчить про бажання Путіна зберегти контроль над лояльними силовими структурами, що є важливим для підтримки його влади в умовах затяжної війни проти України.

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