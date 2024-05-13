Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті за 12 травня, Путін замінив Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії. Власне, Шойгу переведено на посаду секретаря Ради безпеки.
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Путін признав технократа на чолі міноборони
Аналітики ISW вважають, що ці перестановки вказують на бажання до зміцнення російської оборонної та економічної системи в контексті війни в Україні. Бєлоусов, який має досвід роботи в економічній галузі та управлінні інноваційними проєктами, може бути ключовою фігурою у цьому процесі.
Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним,
– констатують експерти.
Заміна Шойгу на посаді секретаря Ради безпеки також відповідає політиці Путіна щодо переведення високопоставлених чиновників на менш значущі ролі замість їх звільнення. Це дозволяє зберегти лояльність серед силовиків та уникнути внутрішньополітичних потрясінь.
Перепризначення керівників основних російських служб безпеки свідчить про бажання Путіна зберегти контроль над лояльними силовими структурами, що є важливим для підтримки його влади в умовах затяжної війни проти України.
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Ширший контекст: більше про Бєлоусова
- Майже 10 років Андрєй Бєлоусов перебував на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді. Він допомагав ставити економіку Кремля на військові рейки після 24 лютого 2022 року.
- Аналітики додають важливий факт про те, що Бєлоусов брав участь в управлінні різними інноваційними проєктами військово-промислового комплексу, зокрема із розробки безпілотних літальних апаратів.
- Цей досвід, вочевидь, досить добре підготував його до того, щоб очолити апарат російського міністерства оборони, який перебуває в скрутному становищі, за словами експертів. Україні слід тримати в фокусі кадрову політику ворога.