Ранее были задержаны заместитель Сергея Шойгу – Тимур Иванов и глава управления кадров в минобороны России Юрий Кузнецов, которых обвиняют в получении взятки. Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что арест Попова принципиально отличается от этих дел.

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Раскритиковал власть

Он, по сравнению с "паркетными генералами", которые воровали деньги, действительно воевал. В 2023 году Попов прославился тем, что вышел в публичное пространство с критикой российской системы.

Он раскритиковал власть с популистских позиций, а это уже покушение на президента. Система выстроена таким образом, что популизмом может заниматься только он. В то же время генерал должен выполнять приказы, а не пытаться понравиться внешней аудитории,

– подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! Попов летом 2023 года сделал громкое заявление о критическом состоянии в российской армии во время контрнаступления украинских сил. В частности он сказал о том, что Россия несет большие жертвы. Также он выразил обеспокоенность о необходимости ротации войск на западе Запорожской области. Его слова противоречили нарративам российской пропаганды, после чего Попова освободили от должности командующего 58-й армии.

Хотя Попова уволили, однако жестче не решились наказать на фоне того, что тогда Евгений Пригожин отчаянно критиковал действия министерства обороны и генштаба России. После освобождения Попова отправили как можно дальше – в Сирию.

Однако через год его решили арестовать, обвинив в незаконной продаже металлоконструкций, которые стоили примерно 100 миллионов рублей и были предназначены для строительства линии обороны на фронте.

Очевидно, что Попову отомстили за его прошлогодние заявления. Однако российские власти год ждали этого, чтобы максимально "замылить" тему и замаскировать его арест задержаниями других генералов,

– отметил Аббас Галлямов.

Кремль понимает, что арест Попова, а именно его наказание за то, что он говорит правду, – это не популярный шаг. Его задержание – особая история, ведь имеет политическую составляющую.

"Путин, который теряет поддержку народа, боится, что из среды армии вырастет новый "Наполеон", способный опередить его в популярности и впоследствии совершить военный переворот в России", – отметил он.

В России продолжаются аресты военной верхушки