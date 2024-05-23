Про затримання Шамаріна пишуть росЗМІ. Прокремлівські телеграм-канали заявляють, що заступника Герасімова нібито викрили на отриманні хабаря, передає 24 Канал.

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Заступника Герасімова звинувачують у корупції

Як пишуть російські ЗМІ, 23 травня затримали генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він був заступником начальника генштабу Росії, а також обіймав посаду начальника головного управління зв'язку збройних сил Росії.

Відомо, що російського генерала звинувачують в отриманні хабаря. Зокрема, про це заявляють у 235-му гарнізонному військовому суді Росії. Інші ЗМІ пишуть, що Шамаріна затримали за звинуваченням у махінаціях.

У заступника Герасимова вже провели обшуки, після чого його затримали й доставили на допит до головного військового слідчого управління.



Російський генерал Вадим Шамарін / Фото з росЗМІ

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